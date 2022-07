La mamá de Jenni Rivera revive ‘doloroso’ momento en su vida

Tras tragedia de migrantes en Texas, la Señora Rosa recuerda cuando ella y don Pedro Rivera cruzaron la frontera de EEUU

Hace la invitación, a las personas que quieran alcanzar el ‘sueño americano’, que tengan mucho cuidado

¿Vivieron una experiencia similar? Tras tragedia de migrantes en Texas, donde perdieron la vida más de 50 personas que viajaban en un trailer en busca del ‘sueño americano’, la Señora Rosa recuerda cuando ella y don Pedro Rivera cruzaron la frontera de EEUU hace más de 50 años.

Fue en uno de sus videos más recientes, disponible en su canal oficial de YouTube, que la mamá de Jenni Rivera, acompañada por su exesposo, expresaron su sentir por este trágico acontecimiento que vistió de luto a varias familias hispanas. Las personas que viajaban en este trailer murieron asfixiadas y sin agua.

La Señora Rosa advierte de los peligros de cruzar la frontera de EEUU

Conmovida por la tragedia donde perdieron la vida más de 50 migrantes que viajaban en un trailer en Texas, la Señora Rosa comentó que esta situación es muy triste porque estas personas viajan a EEUU con el propósito de trabajar: “A mí me dan lástima los niños”, expresó la mamá de Jenni Rivera.

“Cuando nosotros venimos a Estados Unidos no tuvimos que pasar por ahí, no tuvimos que pasar por el cerro, yo pasé por la línea con pasaporte y mis dos hijos (Pedro Jr y Gustavo) venían ahí. Cuando tú te viniste (dirigiéndose a don Pedro) en el 66′ para acá, mi papá me dijo que sacara el pasaporte y que me fuera con mis niños”.