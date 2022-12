Estas son señales de que tu hijo podría ser autista, ¡Tómalos en cuenta!

Algunos niños no muestran ningún tipo de expresión facial ni cuando están felices, tristes o enojados. Además, hay niños que no quieren participar en juegos interactivos, como usar sus manos para dar palmadas, esto hasta los 12 meses de edad. Archivado como: Señales hijo autista

“Estos son algunos ejemplos de la interacción social que hay en los niños los cuales, son de suma importancia tomar en cuenta, puesto que indicarían señales de que parecen TEA. Evitar mirar a los ojos a otra persona o no mantener el contacto visual y no responder cuando lo llaman por su nombre, hacia los 9 meses de edad” son los dos primeros ejemplos.

Señales hijo autista: Toma esto en cuenta…

Hay algunos niños que no comparten ningún tipo de interés sobre los que tienen otras personas, indicó el portal CDC. También, hay niños que no notan cuando una persona está expresando alguna emoción, por otro lado, hay niños que se aíslan y prefieren no jugar con nadie.

Niños que no cantan, no bailan, no juegan y no interactúan con ningún otro niño, podría ser que esté experimentando este tipo de trastorno que en general, es bastante común. "Poner juguetes u otros objetos en fila y molestarse cuando se cambia el orden", es otra señal que pone el artículo antes mencionado CDC.