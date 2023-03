El actor relató como fue su experiencia

Practicó durante toda la pandemia para la serie

Estuvo rodeado de increíbles actores

En MUNDONOW tuvimos la oportunidad de conversar con el actor Sebastián Chacón, donde relató como fue su experiencia participando en la serie de Prime Video Daisy Jones & The Six. Chacón hizo grandes revelaciones sobre su “entrenamiento” para la producción.

Daisy Jones & The Six es la adaptación de un libro del mismo nombre que está basado en la historia de la mítica banda británica de rock Fleetwood Mac. Sebastián interpreta a Warren Rojas, el baterista y formador de la banda ficticia de la gran producción.

Solo escuchaba música latina

Fleetwood Mac es una banda británica. Se formó en Londres, Inglaterra, en 1967, por cuatro integrantes Peter Green, Jeremy Spencer, John McVie y Mick Fleetwood. La serie sigue el ascenso de la banda de rock de Daisy Jones and The Six en la escena musical de Los Ángeles de los años 70.

Sebastián mencionó que no estaba muy familiarizado con la música de rock de los años 60s-70s, pero que la serie lo ayudó a estar más interesado: “En mi niñez no escuchaba la música de rock, a mi familia y a mi nos gustaba más la música latina”, confesó el actor.