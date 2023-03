Arturo Carmona habla en exclusiva tras su salida de La Casa de los Famosos

Rompe el silencio sobre su relación con Dania

¿No la quería? Arturo Carmona Casa de los Famosos. Continúa la polémica en el reality show más popular de los Estados Unidos, La Casa de los Famosos 3 de Telemundo, quien ha dado a conocer a noveno eliminado de la competencia. El famoso actor Arturo Carmona fue elegido por los televidentes para ser la siguiente celebridad en salir de la casa, obteniendo solo un 12.4% de votos por parte del público. Cabe mencionar que la participante Dania Méndez rompió en llanto tras enterarse de la salida del actor, sin embargo, antes de darse a conocer su eliminación, ambos tuvieron una conversación donde dieron por terminada su relación. Ante esto, Arturo Carmona rompe el silencio en exclusiva para MundoNOW donde revela lo impensable. Arturo Carmona Casa de los Famosos: ¿Cúal crees que fue tu error tras tu salida? “Pues mira, yo no lo llamaría error, yo lo llamaría experiencia de Hay cosas que uno siente y cuando uno escucha lo que siente y se deja ir, fluye. Pues bueno, puede pasar este tipo de cosas y para mí lo importante es que hayamos dejado un mensaje positivo dentro de una crisis que estuve viviendo, que la gente compartió conmigo”. “Siendo así, espero dejar algo bueno para mí, el ser un ganador, que la gente se dé cuenta de que cuando uno se cae se puede levantar y la vida sigue, y que las experiencias se deben de abrazar y se deben de tomar para después estar en mejores términos personales y ver esto como áreas de oportunidad. Sí, tal vez en mi desarrollo personal dentro de la casa fue un gran distractor, pero créeme que viví momentos muy bonitos, otros no tanto, pero yo creo que es parte de relacionarse con alguien, para alguna amistad, para un tema sentimental, para lo que tú quieras, entonces son cosas que pasan y que suceden”.

Arturo Carmona Casa de los Famosos: ¿Realmente si estás enamorado de Dania? “Obviamente, había un interés de mí una parte, no puedo decir que la otra parte, pero hubo muchas confusiones para mí. Yo creo que estaba en el camino del enamoramiento. Al final, hay un gusto sobre ella, hay un gusto sobre su persona. Yo no estaba en este camino porque se me ocurrió estarlo, había indicios y había cosas que empezamos y nos vamos al principio donde estábamos fluyendo de la mejor manera”. “Entonces iniciamos algo, estuvimos fluyendo hasta que hubo un momento donde ella me dice ‘yo necesito calmar esto porque emocionalmente no estoy bien’. Y nos distanciamos. Pero luego viene ese regreso del cariño, de la tensión y entonces yo pregunto ¿Qué es ser tóxico? Cuando alguien te dice oye, no quiero una relación, pero quiero que sigamos fluyendo y no quiero que dejes de ser como eres, cariñoso, atento, que seas conquistador conmigo”. Archivado como: Arturo Carmona Casa de los Famosos

“Es algo que nunca había vivido” “Entonces, obviamente la gente no lo va a entender por qué ella tiene muchos seguidores y yo tengo los míos. Pero tú, como hombre, ayúdame a entender si eso es tóxico, entonces cuando no tienes un no rotundo y te dicen sigue fluyendo, sigamos fluyendo, yo voy a mi paso y a mi ritmo, pues obviamente sigues intentando porque no te está cerrando la puerta entonces o yo me estoy confundiendo porque decido confundirme o estoy mal”. “Dentro de la casa estas cosas provocan una inestabilidad emocional. Es algo que nunca había vivido y se desatan cosas, se desatan celos, se desatan inseguridades y la gente simplemente dice ‘es tóxico’. Hasta me están diciendo que soy un misógino y muchas otras cosas, me están diciendo acosador”. Archivado como: Arturo Carmona Casa de los Famosos

Dania este vivió un mal momento en Brasil y tú ¿cómo viviste eso? “Yo lo viví, obviamente, imagínate cómo estaba yo en la casa y lo que me compartían en imágenes de Brasil era eso. Y entre otras cosas, yo sentí impotencia. Yo lo que le pregunté es ‘¿te acuerdas que te sentaste en las piernas de esta persona?’. No la estuve juzgando ni criticando. Ella me dijo que de muchas cosas no se acordaba. Entonces hay que recordar que a veces las cosas que se ven distintas de una realidad”. “No le eché la culpa de lo que sucedió, simplemente le pregunté que si se acordaba porque ella me dijo que no se acordaba de muchas cosas. Pues obviamente no sentí bonito, sentía mucha impotencia y otras cosas que siguieron sucediendo. Entonces yo la información que recibía dentro de la casa era eso. En un momento donde yo estoy confundido, si somos o no somos, si vamos a hacer o no vamos a hacer, o si seguimos viviendo o no, entonces es difícil adentro poder controlar eso”. Archivado como: Arturo Carmona Casa de los Famosos

