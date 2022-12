Rápidamente, Rosie decidió tomar la palabra y destacó: “Te doy las gracias por preguntarme en una forma respetuosa. Yo no robé y tampoco tengo la necesidad de mostrar todo lo que tengo, de defenderme. Dios lo hará si el gusta, yo duermo en paz, se el amor que le tengo a mi hermana y que no le tengo amor al dinero”.

Sin embargo, lo que pasaría a sorprender es que fue ella misma quién reveló que si sucedió un robo a los bienes de Jenni Rivera pero no fue quién muchos imaginaban: “ Algo sí sucedió hace años y fue muy doloroso para mi porqué fue alguien cercano a mi, que no fue Juan y yo tomé acción. No fue algo en secreto”.

“Era alguien que tenía un problema con el juego”

De igual manera la hermana de Jenni Rivera vio necesario ofrecer más detalles respecto a las acusaciones: “Esto no era amor al dinero, era alguien que tenía un problema con el juego. Esta persona se arrepintió inmediatamente y no fue un secreto. No sabía mi mamá, no sabía mi papá y sus otros hijos, ese creo fue mi error porqué pensé que no era saludable que lo supiera todo mundo porqué esto se puede arreglar”.

Rosie Rivera también destacó que cuando esta situación salió a la luz no habló porqué no quería herir a la persona que se arrepintió de cometer el ‘robo’ y porqué no quería hablar demás de las personas que ella ama. “Mi imagen se arrastró, pero yo sigo igual porqué se quién soy”, concluyó la intérprete de ‘Déjame el instructivo’.