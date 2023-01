Rosa Isela Guzmán Ortiz, hija del Chapo, da la cara

Tras el arresto de su hermano Ovidio Guzmán dice que lo va a apoyar

“Ella sabe más de la cuenta”, dicen algunos usuarios Fue en las primeras horas del pasado jueves 5 de enero que Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, fue capturado en un operativo al que se le conoce como el segundo ‘Culiacanazo’, recordando que hace cuatro años, en el 2019, las autoridades mexicanas lo dejaron escapar, lo cual les trajo un sinnúmero de críticas. Ahora, tras el arresto de su hermano, Rosa Isela Guzmán Ortiz rompe el silencio. A pesar de que ya había reaccionado a este hecho a través de redes sociales, incluso mostrando cartas que su padre le envió, es la primera vez que la hija del Chapo da la cara, por lo que las reacciones de los interanautas no se hicieron esperar. La periodista Nelssie Carrillo logró entrevistarla para su canal de YouTube. Mucha atención… “Yo lo voy a apoyar”, dice Rosa Isela Guzmán luego de que su hermano Ovidio fuera arrestado Al descender de su lujosa camioneta negra, y protegiéndose de la lluvia con un paraguas, Rosa Isela Guzmán le preguntó a la periodista que había pasado, a manera de saludo. Se le preguntó si podía dar sus impresiones luego de que su hermano, Ovidio Guzmán, fuera arrestado en Culiacán, Sinaloa, en México, hace apenas unos días. “La verdad yo sé lo mismo que ustedes saben, en realidad, a apoyar a los muchachos nada más, pero yo sé lo mismo que ustedes saben… No me he metido a las redes, no estoy informada ahorita casi de todo, si me han estado mandando mensajes, pero en realidad no tengo mucha información”, dijo Rosa Isela de forma amable, pero sin detener su camino.

“No sé lo que está pasando”: Rosa Isela Guzmán A pesar de la insistencia de la periodista Nelssie Carrillo, la hermana de Ovidio Guzmán no daba ‘su brazo a torcer’: “No sé lo que está pasando, acaban de empezar las noticias y en realidad no tengo mucha información. Tengo que mirar las noticias y ver en realidad que es lo que está pasando, pero hay que apoyarlos a los muchachos y que se hagan las cosas lo mejor que se pueda”. “No he hablado con nadie (refiriéndose a algún miembro de su familia)… A seguirlos apoyando, es mi hermano, apoyando a los niños, como se pueda”, dijo, y respecto a los rumores que su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, tenía problemas de salud, aclaró que en estos momentos se encuentra bien, pero en realidad no está muy segura o no quiso decir más (Archivado como: Rosa Isela Guzmán, hermana de Ovidio Guzmán, dice que lo apoyará tras su arresto).

¿Tiene contacto con Ovidio Guzmán? Antes de terminar con esta entrevista, Rosa Isela Guzmán dejó en claro que no tiene contacto con su hermano, Ovidio Guzmán, ni con algún miembro de esa familia, solamente con sus tías y con su abuela, pero que ‘con todos ellos no’: “No sé que está pasando en Culiacán, que el gobierno haga lo que tenga que hacer, que el presidente (refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador) haga lo que tenga que hacer”. Por último, hizo una petición muy especial: “Que no me involucren más, mantenerme al margen y apoyar a los muchachos”, finalizó la hija del Chapo antes de entrar a un establecimiento. Cabe destacar que en ningún momento evadió las preguntas, aunque simplemente no quiso entrar en detalles con la periodista (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Nunca se ha dejado que la enreden con lo que hace su familia” No pasó mucho tiempo para que seguidores de este canal de YouTube de la periodista Nelssie Carrillo reaccionaran a las palabras de Rosa Isela Guzmán, hija del Chapo y hermana de Ovidio Guzmán: “Ella es inteligente y lista al contestar”, “Tan linda, eso está muy bien, nunca se ha dejado que la enreden con lo que hace su familia”, “Ella sabe más de la cuenta”, “Seguir apoyando para que siga el narco”. Por otro lado, hubo quienes se le fueron con todo a Nelssie por no aprovechar esta oportunidad: “(A) La ‘periodista’ le falta mucho colmillo, no sabe qué preguntar, pregunta lo mismo y queriendo sacar información que ya le dijeron no. Realmente no se me hizo muy inteligente para hacer preguntas, por eso algunos famoso les dan duro porque no saben informarse para tener tema de qué preguntar”.