La víctima fue trasladada por civiles al hospital con lesiones severas en su rostro. Presentaba un puñetazo en uno de sus ojos, labios rotos y de paso, tenía sangrado en la parte trasera de su cabeza. Los médicos que la atendieron estaban seguros de que todo eso no había sido producto de un accidente, por lo cual pasaron el caso a las autoridades locales.

“No quiero presentar cargos en su contra”

Unas horas después, la mujer volvió en sí y los detectives fueron a entrevistarla. En un principio ella estaba reacia a cooperar, pero poco a poco fue contando algo de que lo sucedido esa noche. La víctima declaró que su marido había llevado cervezas y le había pedido que bebieran juntos a manera de celebración. Y tenían motivos de sobra, ya que estaban estrenando casa.

Apenas ese día se habían mudado. Lo que ella ignoraba es que de repente, él se tornaría violento y comenzaría a pegarle. Dijo que no recordaba la razón. Pero aclaró que no estaba dispuesta a presentar cargos criminales contra él. “Lo siento señora, esa no es su opción”, le dijeron los agentes. “Su marido ya ha sido arrestado y acusado de violencia doméstica”. Archivado como: Crónica Policía mamá papi