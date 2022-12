Los misteriosos mensajes que aparecieron en la cuenta de Instagram de Jenni Rivera

El 9 de diciembre de 2012, Jenni Rivera se disponía a ir a la Ciudad de México desde el estado de Nuevo León para su participación como juez de ‘La Voz México’, pero nunca llegó, pues el accidente de avión que la sorprendió la mató junto con otras 6 personas que la acompañaban y desde ahí la vida de Chiquis y los demás hijos de la cantante cambió para siempre.

Este día, en la cuenta de Instagram de la Diva se pudo leer: “¡Buenas noches Monterrey! Muy, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar conmigo en esta noche. Gracias porque yo sé muy bien que cada uno de ustedes pudiera estar en cualquier otro lugar, pero decidieron estar aquí conmigo… eso significa muchísimo para mi. En los momentos más difíciles de mi vida siempre esta DIOS conmigo y siempre le doy gracias por ese público que me dió… que me levanta, que me aplaude, que me quiere… que me hace feliz”, se describió en una serie de fotografías de su último concierto.