Entonces el que gane esta parte que te voy a decir es una parte muy bella y muy noble, que a mí eso me suma muchísimo para tener el amor y el entusiasmo de estar en este show. Puede ganar de 5 a 10 mil dólares en cada emisión, pero este dinero es donado a fundaciones que los famosos están representando y todas ellas son para ayudar a gente realmente que necesita fundaciones para ayudar a gente con cáncer, invidentes, por problemas de salud, de hambre, hay tanto por hacer y tantas fundaciones que ayudar que no acabamos.

"Y desde luego, en este momento eso impactó de forma positiva en mi carrera, a mi persona y recibí la invitación para estar al frente de esta emisión, de este show y por supuesto agradecerle a Telemundo a los ejecutivos que se hayan fijado en mí para hacerme esta invitación. Sabes que no me alcanza la vida para agradecer y desde luego pues daremos lo mejor que está en nuestras manos y un extra más, por supuesto, para que estén satisfechos".

“Es un momento de mi vida en donde me siento bendecido y tengo que agradecer principalmente a Dios, yo soy muy creyente de Dios. Y desde luego a toda la gente hermosa y bella que vivió conmigo esta aventura de Top Chef qué me pues me adoptaron de alguna manera y lo único que han hecho es regalarme amor y cariño y muestras de afecto. En las redes sociales, ahí ves unas son cataratas y cataratas de vida, de buena onda y de cariño y de comentarios hermosísimos”.

¿Qué recuerdos tienes de tus novelas por ejemplo “Amigas y Rivales”?

“Pues la verdad, hermosos recuerdos, era una época dorada de las telenovelas, entonces era unos fenómenos. Aunque no lo crean esto, antes no había más que una sola televisora que gobernaba todo, que era Televisa. Y cuando hicimos Dos mujeres, un camino, por ejemplo, sabes ¿cuánto tenemos de rating en México? Teníamos 82 puntos de rating”. “Quiere decir que el 82% del país estaba viendo la telenovela, no había de otra. O sea, no es que fuéramos los mejores, pero es que no había de otra. No éramos los únicos, pero eran unos ratings impresionantes. Por eso es que salías en una telenovela en esa época o un proyecto en esa televisora y todo el mundo te conocía. Era impresionante, era una gran época y qué bueno que tuve la fortuna de estar ahí”. Por otra parte Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido, Telemundo dijo: “Nos emociona presentar este formato tan exitoso y de continuar ofreciendo lo mejor del entretenimiento para toda la familia en el horario estelar de los domingos con el debut de ¿Qué dicen los famosos?, estamos muy felices de tener a Rodrigo Vidal como presentador de este programa. Se ha ganado el corazón de nuestros televidentes con su carisma e ingenio en programas como La Suerte de Loli y Top Chef VIP, y estamos seguros de que seguirá cautivando al público en esta nueva faceta”.

¿Qué dicen los famosos? es un divertido programa de juego que busca descubrir las respuestas más populares a las preguntas planteadas a 100 personas. La competencia inicia con el famoso de cada equipo enfrentándose para responder la primera pregunta. Quien atine la respuesta más popular toma el control del juego. El objetivo es destapar todas las casillas en el tablero para obtener los puntos. Después de tres respuestas incorrectas, el equipo contrario tiene la oportunidad de robar el juego y ganar los puntos. El equipo que más puntos acumule se convierte en el ganador y continúa jugando Dinero Rápido, donde dos de sus integrantes deben acumular 200 puntos para ganar fondos para una organización benéfica de su elección. "Me siento muy contento por la oportunidad de estar al frente de este programa que reunirá a la familia y especialmente con el público que me ha vuelto a recibir", dijo Vidal. "Tener la oportunidad de ser yo mismo y de divertir a la gente es un regalo maravilloso".