Jennifer Peña habla en exclusiva para Mundo Now

La cantante cuenta su experiencia en Top Chef

¿Afectará su ausencia en los primeros programas?

Jennifer Peña Top Chef VIP. El nuevo reality show de Telemundo, Top Chef VIP, se ha convertido es uno de los programas más populares de los Estados Unidos, debido a las celebridades que se encuentran concursando. Cabe recordar que todos compiten por ser el ganador de $100.000 dólares en efectivo.

Una de las participantes más destacadas es Jennifer Peña, quien es una talentosa cantante de origen mexicano con numerosos premios por sus éxitos musicales con ventas de millones de copias a nivel internacional, quien formó parte de la competencia de baile de Telemundo, Así Se Baila. Ahora habla en exclusiva para Mundo Now y revela algunos detalles que nadie sabía.

Jennifer Peña Top Chef VIP: ¿Tu retraso al programa no afecta en la competencia?

La artista musical tuvo algunos problemas antes de ingresar al programa de Top Chef VIP, debido a que se enfermó de COVID y eso retrasó su entrada al show: “La verdad es que todavía no sé, pero ojalá que no, la verdad es que llevamos unas semanitas acá y he aprendido mucho y me llevo muy bien con mis compañeros”.

“Así que por un tiempo he estado separada de ellos y los extraño y siento que estoy perdiendo algo de la experiencia, ya han cocinado, ya han empezado, ha saber un poco de lo que es el show y de lo que trata y la verdad y yo aquí sin idea. Me hace un poco más nerviosa, pero al mismo tiempo me da más tiempo para ver videos y seguir estudiando, tiene sus ventajas y desventajas”.