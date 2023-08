Grupo armado entra a casa de Miguel Bosé

¿Qué robaron?

En el comunicado de prensa que compartió en Instagram, Miguel Bosé declaró que fue un robo «planeado», debido a que sabían todos los movimientos.

«Se llevaron todo, coche incluido. Todo muy estudiado y milimetrado. Para hacerlo corto, estamos todos bien», declaró el cantante en el post.

Por otra parte, la oficina del fiscal de la ciudad dijo en un comunicado el lunes que los agentes fueron a la comunidad donde ocurrió el robo.

De acuerdo con The Associated Press, las autoridades aseguran que no se les permitió ingresar y que nadie había presentado un informe delictivo.