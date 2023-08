Yahritza rompe en llanto y habla sobre las críticas que ha recibido

Incluso admitió que llegó al punto en que no deseaba salir de su hogar debido al temor de ser juzgada.

Yahritza se confiesa: «No quería ni salir»

«No quería salir, temía que me señalaran y que pudieran atacarme», comenzó diciendo.

«Estaba más preocupada por mi hermano, porque lo último que quiero es que algo malo le suceda».

«Mi preocupación era por él, no por mí, a mí no me importa lo que digan», confesó la cantante.

Yahritza evidenció la profunda preocupación que siente por la seguridad de su familia y su grupo.