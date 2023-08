Inteligencia artificial: Estrellas que han ‘resucitado’ gracias a la IA

Los Iconos Reviven: Inteligencia Artificial y Artistas Resucitados

A pesar de que murió el 25 de junio de 2009, Michael Jackson es uno de los artistas resucitados por Inteligencia Artificial.

La IA imitó al ‘Rey del Pop’ interpretando el tema musical «Peaches» de la película Super Mario Bros, el cual canta Jack Black.

El video tuvo que ser eliminado por YouTube por infracciones a los derechos de autor. El ‘creador’ de este cover compartió más canciones.

«Saving all my love for you», «Rockin’ Robin» y «Jump up, super star!», corrieron la misma suerte que «Peaches».