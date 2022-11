De acuerdo con The Sun, entre las novedades que se dieron a conocer del evento es que no se permitirán las entradas a los medios de comunicación, ya que será un evento “privado”. La declaración surgió por parte de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a la ABC News.

“No estoy seguro de cuál es la mejor manera de actualizar la información, pero se suponía que lo haríamos hace semanas… pero finalmente hemos decidido dónde será la ceremonia… y para alivio del servicio secreto y con el apoyo de los perros… ¡Nos casaremos en el Jardín Sur! No podríamos estar más emocionados”, señaló Naomi en un tuit, el pasado 28 de julio.

Naomi Biden, la nieta del presidente Joe Biden, y Peter Neal se casarán en el jardín sur el sábado en lo que será la boda número 19 en la historia de la Casa Blanca, informó la agencia The Associated Press. La joven, había revelado detalles sobre el enlace matrimonial a través de su cuenta de Twitter y agradeció en aquel momento el gesto de sus abuelos por permitirle una boda en la Casa Blanca.

¿Una boda ‘única’?

Aunque la Casa Blanca ha sido partícipe de bodas en el pasado, se conoce que este enlace matrimonial en particular destaca debido a que será la primera boda con la nieta de un presidente como novia, y la primera en ese lugar, según la Asociación Histórica de la Casa Blanca, reveló la agencia The Associated Press.

Se refieren a que es la primera boda de una nieta de un mandatario en el Jardín Sur, debido a que el último evento matrimonial realizado en ese lugar ocurrió en el 2013. En ese entonces, se casó el fotógrafo oficial de Barack Obama y la ceremonia se llevó a cabo en ese lugar; en aquel momento, se dio a conocer que fue el expresidente quien les dio permiso de celebrar la ceremonia en aquel sitio.