“Así que no puedo esperar hasta que todos ustedes la vean como una novia”, dijo la primera dama durante una reciente aparición en el programa de entrevistas de la cantante Kelly Clarkson. La amorosa abuela no puede esperar por ver a su Naomi de blanco caminando al altar.

Boda nieta Joe Biden: ¿Apocará la boda Trump?

La hija de Donald Trump, Tiffany, contrajo matrimonio el pasado 12 de noviembre con el multimillonario Michael Boulos, en la propiedad de Mar-a-Lago que el ex presidente estadounidense posee en Palm Beach, Florida, una residencia valorada en 180 millones de dólares.

El ex presidente norteamericano acompañó a su hija menor hasta el altar donde dio el “sí, quiero” al empresario de origen libanés ante más de 500 invitados en la mansión y club privado donde su padre hará un “anuncio importante” el próximo 15 de noviembre. Con información de TIME, The US Sun y CNN.