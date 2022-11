Después de que se confirmó la muerte de Héctor Bonilla, a los 83 años de edad, la familia del actor no dudó en lanzar una declaración al respecto y detallar las causas del fallecimiento, detalló Marca. El comunicado de prensa, lo dio a conocer su hijo Fernando Bonilla, quien no dudó en responder las dudas y detallar que el actor mexicano estuvo luchando contra una grave enfermedad.

De acuerdo con las declaraciones que brindó Héctor Bonilla en el año 2019, se conoce que el actor estaba atravesando una lucha contra el cáncer de riñón que le fue detectado. En aquel momento, el mexicano declaró que estaba viviendo “días extras” debido a que no había un tratamiento certero para combatir dicha enfermedad, como otro tipo de cánceres que se conocen, indicó el portal de noticias Terra.

Causa muerte Héctor Bonilla: “Estoy más que satisfecho”

Meses antes de perder la vida, Héctor Bonilla ofreció declaraciones y detalló que “estaba viviendo horas extras” al cumplir los 83 años de edad; el cumpleaños del intérprete, fue el pasado 14 de marzo y declaró que se encontraba contento de llegar a esa edad. También, declaró que no se encontraba angustiado y que sus deseos eran seguir trabajando.

“El 14 de marzo cumplí 83 años, así que se puede decir que estoy viviendo horas extras, y las he vivido muy contento. Si puedo vivir 10 años más, sería una propinota que me dará la vida, pero no estoy angustiado ni estoy azotado; simplemente quiero seguir trabajando en lo que hago: escribir, dirigir, actuar y cumplir mi ciclo. Con eso estoy más que satisfecho”, declaró el actor y citó Marca. Archivado como: Causa muerte Héctor Bonilla