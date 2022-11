María Celeste Arrarás no aguantó y comentó ¿contra Telemundo?

La ex conductora fue despedida de la empresa hace ya dos años

Ahora reacciona a los despidos de Chiquibaby y Quique Usales de ‘Hoy Día’

Hace unos días se confirmó que dos de los conductores de ‘Hoy Día’ programa matutino de Telemundo, habían sido despedidos… se trata de Chiquibaby y Quique Usales, compañeros y amigos de Adamari López, en una nueva ola de ‘bajas’ en la empresa, que comenzaron desde 2020 con la sorpresiva partida de María Celeste Arrarás.

Y es que cabe recordar cuando el escándalo se desató con la noticia de que María Celeste Arrarás salía no sólo de ‘Al Rojo Vivo’, sino de Telemundo, tras varias décadas en las filas de la empresa, lo que sentó un precedente en dicha compañía: nadie sería intocable y hasta la figura más reconocida podría ser retirada.

María Celeste Arrarás salió inesperadamente de Telemundo hace dos años ¿Y aún no los perdona?

Dos años más tarde, las bajas dentro de Telemundo continúan y ahora le tocó a los amigos de Adamari López quienes sin duda serán extrañados por la boricua en ‘Hoy Día’, Chiquibaby y Quique Usales quienes se despidieron de una manera bastante positiva y ellos mismos con toda la actitud ocasionaron que la gente reaccionara, entre ellos María Celeste Arrarás ¿quien sigue resentida?

“THANK YOU MUCHAS GRACIAS always thankful for who believed in you, who supported you and who still does ! Muchos besitos y aquí siempre estaremos !!! #contodo #animo #losamo”, escribió Chiquibaby en su despedida de ‘Hoy Día’ con un video bailando lo más sensualmente y animada posible para demostrar que no estaba triste por su salida.