Héctor Bonilla dejó unas peculiares palabras que quedarán grabadas

Pero no sólo el comunicado de la familia fue emitido, sino también unas propias palabras bastante peculiares de Héctor Bonilla: “Como él quería, compartimos con ustedes el epitafio que Héctor escribió para sí mismo hace varios años: ‘Se acabó la función. No estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada'”, finalizaron.

Juan Becerra Acosta, uno de sus colegas escribió: “Murió el gran Héctor Bonilla quien con sus mil caras interpretó la vida misma sobre el escenario Dijo hace no mucho: “Dueño de nada al cementerio llego, encuerado, feliz, enamorado, me pagan por jugar y voy diciendo, yo no soy mi futuro, yo no soy mi pasado, yo estoy siendo …”, en un mensaje de Twitter.