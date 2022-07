¿Cuáles son los productos afectados?

En vista del que el medicamento es tan fuerte, el error en el etiquetado hace que sea muy peligroso para quienes utilicen dicho medicamento. Los productos afectados fueron identificados como: tabletas de liberación prolongada de sulfato de morfina de 30 mg – NDC: 63629-1088-01; Lote: 179642; Caducidad: 30/11/2023 y tabletas de liberación prolongada de sulfato de morfina 60 mg – NDC: 63629-1089-01; Lote: 179643; Caducidad: 31/08/2023.

La FDA indicó que los pacientes a los que se les recetó la dosis de 30 mg que reciben la dosis de 60 mg podrían estar en riesgo de sobredosis e incluso la muerte. “Los pacientes a los que se les recetó la dosis de 60 mg que reciben la dosis de 30 mg pueden experimentar abstinencia y dolor no tratado si la dosis administrada es demasiado baja”, agregó la agencia, Hasta el momento, la compañía Bryant Ranch Prepack Inc. no ha recibido ningún informe de eventos adversos relacionados con el recall de morfina.