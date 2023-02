“Amigos, el día de hoy estoy con mi querido Roberto aquí en Enamorándonos… el día de hoy me acompañas, gracias por estar aquí porque nuestro querido Rafa lamentablemente tuvo un accidente este fin de semana, él está bien, está fuera de peligro pero necesita tiempo para recuperarse así que mándenle muchas buenas vibras y mensajes para que los lea”, fueron las palabras de Ana Patricia Gámez.

Muy contenta por estar con Roberto Hernández pero extrañando a su amigo Rafael Araneda, la conductora de Enamorándonos Ana Patricia Gámez mandó una aclaración para las personas que esperaban que el chileno regresara pronto a las pantallas de Univisión tras su accidente, pero no será así.

¿Ana Patricia Gámez tiene nuevo compañero que sustituye a Rafael Araneda en Enamorándonos?

Rápidamente los mensajes luego del anuncio de Ana Patricia Gámez no se hicieron esperar y el público de Enamorándonos sentenció: “Desde acá le mandamos todas nuestras buenas energías a nuestro querido @rafaaraneda, quien sufrió un accidente durante el fin de semana pero sabemos que recuperará MUY pronto”, “Sin Rafa el programa no es igual aunque Roberto es buenísimo “, “Que te recuperes pronto Rafa”, “Sin Rafa no es lo mismo el programa”.

Más personas se sumaron: “Sanado en el nombre de Dios”, “Pronta recuperación Rafa se le extraña en en programa usted le da vida Dios lo bendiga”, “Gracias a dios. Mi señor Rafa. Estará mejor pronto y estará de regreso”, “Rafa eres el alma del programa y Anita tu mejor compañía Dios te cuide y mejórate pronto”, “Eso estuvo muy mal dio la mala noticia pero no explicó lo sucedido”.