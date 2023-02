Rafael Araneda Enamorándonos accidente: ¿CÓMO ESTÁ EL CONDUCTOR?

Tras los primeros estudios se confirmó que solamente sufrió algunos hematomas (moretones), pero que afortunadamente no presentó fracturas, pero no está apto para regresar a trabajar. La esposa explicó lo que sucedió en el lugar: “Una señora que vio todo me dijo que voló”. Algunos medios dicen que en un principio quedó inconsciente con el golpe que recibió en la cabeza.

Pero la esposa continuó con la explicación al decir que el presentador cayó y se golpeó en la cabeza, sin embargo, afortunadamente el casco le salvo la vida, de lo contrario se estaría informando de una situación más complicada y habló del proceso que viene ahora en la cuestión legal para resarcir los daños. Archivado como: Rafael Araneda Enamorándonos accidente