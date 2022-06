Esto lo comentó en una entrevista exclusiva con el medio de comunicación. La celebración, desafortunadamente, no pudo llevarse a cabo. Los fanáticos se mostraron preocupados al ver la ausencia del conductor en el programa, inmediatamente fueron informados de lo que pasaba.

De acuerdo con People en español , Rafael Araneda ya tenía planes para celebrar el pasado domingo el Día del Padre rodeado de sus seres queridos. “A mí me gusta un asadito con ellos, cocinarles algo. No necesito más que estar con ellos”, contaba días atrás el copresentador de Enamorándonos USA

Continuó explicando: “Y ya, ayer al quirófano y todo salió muy bien y he tenido los cuidados necesarios. Nada para alarmarse, ni exagerar, es algo que conoce mi cuerpo ya que hace años ya me habían operado de lo mismo ,,,por alguna condición de mi sistema y producto mis hiperalergias, que esto se repitiera con los años.”

“Ya me venía sintiendo mal y con un dolor fuera de lo común en mi garganta el miércoles pasado. Resumen: el doctor me manda al hospital para bajar la infección e hidratarme y aparece una sorpresita en uno de los exámenes: un pólipo que extirpar.” explicó el presentador junto a una foto en la que se muestra desde la camilla del hospital.

Rafael Araneda se ausenta: Da actualizaciones

Este mismo martes subió otra fotografía a su cuenta de Instagram dónde dio actualizaciones de su estado de salud. “De todo corazón muchas gracias por todas las muestras de cariño y las buenas energías que me han mandado y me siguen llegando. Les cuento que me han servido mucho para estar cada día un poco mejor y más cómodo. Sigo en modo silencio y reposo post cirugía.”

Así mismo, sus fans le han dejado buenos comentarios y le agradecen por reportarse: “Rafa me alegra muchísimo saber que estás bien.” “Que bueno verte mejor!! Recupérate con calma, te estaremos esperando.” El conductor ha demostrado que sus seguidores son muy fieles.