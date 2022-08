Mijaíl Gorbachov, perdió la vida a los 92 años de edad y de acuerdo con medios locales, se informó que su muerte se debió a una enfermedad con la que estuvo combatiendo por un largo tiempo. La oficina, que maneja sus asuntos, no ha dado declaraciones por el momento y fueron los medios quienes comenzaron a circular la noticia de su fallecimiento.

Mijaíl Gorbachov: ¿No consideró unir a la URSS?

Escribió varios artículos y sostuvo conversaciones con los principales medios de comunicación de Estados Unidos, pero, sin duda alguna, lo que más le caracterizó fue la fuerza con la que criticó los sistemas e inclusive, su propio gobierno con las decisiones que tomó. Un cuarto de siglo después del colapso, Gorbachov dijo a The Associated Press que no había considerado el uso generalizado de la fuerza para tratar de mantener unida a la URSS porque temía el caos en el país nuclear.

“El país estaba cargado hasta los topes de armas. Y hubiera empujado inmediatamente al país a una guerra civil”, dijo en la entrevista que sostuvo con The Associated Press. Tras dimitir a su poder como presidente de la URSS, Gorbachov, fundó y se desempeñó como presidente de Green Cross International, indicó CNN. Archivado como: Mijaíl Gorbachov