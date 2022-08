Hasta el momento, se reveló que el expresidente soviético Mikhail Gorbachov se encontraba en un estado delicado antes de perder la vida. Fue a través de los medios de comunicación rusos, que se confirmó la noticia. Gorbachov, en el poder, logró la disolución de lo que se conoce como la Unión Soviética; por el momento, las autoridades rusas no han confirmado la muerte del exdirigente.

Mijail Gorbachov, quien es considerado el último líder soviético, murió a los 91 años de edad, informó The Associated Press. El exdirigente fue el último presidente que tuvo la Unión Soviética antes de su disolución. Es considerado uno de los pioneros en la transformación de la Rusia actual y quien marcó un parteaguas en la transición de la Unión Soviética.

¡SE DESPIDEN DE UNA ERA! Medios rusos, confirman la muerte del último líder soviético, Mijail Gorbachov, a los 91 años de edad, en Rusia. Fue el ganador del Premio Novel de la Paz en el año de 1990 y se le consideró parte fundamental de la Rusia moderna; la información es limitada en estos momentos y la noticia se encuentra en desarrollo.

“Mikhail Sergeevich Gorbachov murió esta noche después de una enfermedad grave y prolongada”, informó el Hospital Clínico Central, y comunicó RIA/Novosti, indicó CNN. Por el momento, la oficina de Gorbachov no ha publicado algún comunicado oficial sobre la defunción del exdirigente de la Unión Soviética, por lo que se espera que en las próximas horas comience a circular mayor información al respecto.

Las agencias Tass, RIA Novosti e Interfax citaron al Hospital Clínico Central. Mientras que la oficina de Gorbachov dijo anteriormente que estaba recibiendo tratamiento en el hospital, indicó The Associated Press. Los medios de comunicación rusos, destacaron en los primeros reportes que Gorbachov se encontraba delicado de salud y atravesando una larga enfermedad.

Aunque estuvo en el poder menos de siete años, Gorbachov desató una serie de cambios impresionantes. Pero rápidamente lo superaron y resultaron en el colapso del estado autoritario soviético, la liberación de las naciones de Europa del Este de la dominación rusa y el fin de décadas de confrontación nuclear Este-Oeste, indicó The Associated Press.

Su poder fue minado irremediablemente por un intento de golpe en su contra en agosto de 1991, pasó sus últimos meses en el cargo viendo república tras república declarar la independencia hasta que renunció el 25 de diciembre de 1991. La Unión Soviética cayó en el olvido un día después, informó The Associated Press. Archivado como: Muere Mijail Gorbachov

Muere Mijail Gorbachov: ¿Premio Nobel?

Los cambios que realizó Gorbachov en la Unión Soviética, marcaron hasta el punto en que terminó siendo elegido como Premio Nobel de la Paz, en el año de 1990, por los cambios en las relaciones entre el Este y el Oeste. La historia del exdirigente de la Unión Soviética, es muestra de lo que fue una era histórica y que, hasta la actualidad, sigue siendo fundamental de conocer.

No fue el único reconocimiento que recibió, de hecho pasó sus últimos años recogiendo elogios y premios de todos los rincones del mundo. Sin embargo, era muy despreciado en casa, informó The Associated Press. El último líder soviético publicó diversos artículos en medios de occidente donde declaró el papel en las guerras y como observaba los cambios actuales; uno de los últimos artículos lo escribió para el Washington Post, indicó CNN. Archivado como: Muere Mijail Gorbachov