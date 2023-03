Descubre los fascinantes detalles de Yvette Prieto: Inmigrante cubana que llegó a Estados Unidos en busca de una mejor vida, y que ha logrado conquistar las pasarelas, no sin antes abrirse camino en el mundo laboral , trabajando en la empresa de sus padres, en hospitales y en su propia empresa de bienes raíces ¡Así es la vida del deportista y de Prieto!

Los detalles de su vida privada

Yvette Prieto nació en Cuba, el 26 de marzo de 1978; antes de unirse en matrimonio con Michael Jordan, mantuvo una relación amorosa con Julio Iglesias Jr., y trabajó como modelo, además de participar en algunos programas de TV, como el documental Cuba: An Island Apart, y aunque una buena parte de su vida la ha pasado frente a las cámaras, no siempre fue así.

Antes de ser modelo, Prieto trabajó en la compañía de zapatos de sus padres, Carlos y María, pero también se desempeñó como agente de bienes raíces y en un hospital. En 2014, se convirtió en madre de dos hijas, Ysabel y Victoria, hecho que la ha llevado a mantener un perfil bajo y a llevar una vida privada en su mansión de Florida, valuada en 20 millones de dólares.