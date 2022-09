Posteriormente, PnB Rock se dedicó a la música y consiguió fama y reconocimiento especialmente dentro del género del rap. El pasado 2 de septiembre, lanzó su última canción, “Luv Me Again” . En lo personal, tuvo dos hijas, una nacida en 2013 y la segunda en 2020.

Rakim Hasheem Allen tuvo una juventud complicada. Apenas a los 13 años, algunas peleas en la escuela y robos menores lo llevaron hasta un centro de menores. Las cosas no mejoraron durante la adolescencia y a los 19 años lo condenaron a 33 meses de prisión, esta vez por posesión de drogas y otros crímenes.

La muerte de PnB Rock

Este lunes, 12 de septiembre de 2022, alrededor de la 1:15 de la tarde, el rapero de Filadelfia recibió un disparo mortal. Según la policía y sus representantes, PnB Rock perdió la vida luego de que un sospechoso se acercara a la mesa en la que se encontraba comiendo con su novia para robarle.

La pareja estaba almorzando en el restaurante Roscoe’s House of Chicken ‘N Waffles ubicada en Los Ángeles, California, informó The Associated Press. Minutos antes, la novia del cantante había compartido su ubicación a través de una publicación en redes sociales, lo que levantó la sospecha de que pudiera tratarse de un ataque dirigido.