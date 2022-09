Simon Sinek es todo un gurú de la mercadotecnia y los libros de negocios, y no se guarda ningún secreto en ‘Start With Why’, donde habla acerca de la importancia de la motivación, y de cómo los líderes del mundo la han encontrado aún en la adversidad.

En esta ocasión, te presentamos 5 libros para emprendedores que no puedes dejar de leer si lo que quieres es convertirte en un exitoso emprendedor; recuerda que muchas personas han trazado el camino y conocen uno que otro secreto para conseguir el éxito ¡Toma nota con estos libros!

Beating the Odds es un inspirador libro escrito por Eddie Brown, fundador de Brown Capital Media, quien explica cuáles son los pasos que tomó para superar las dificultades, entre ellas el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

3. Grit: The Power of Passion and Perseverance

La aclamada psicóloga Angela Duckworth es la autora de Grit: The Power of Passion and Perseverance, un libro en el que profundiza acerca de lo importante que es la pasión por los negocios, ya que es el impulso para conseguir el éxito a pesar de las dificultades.

Este libro está dirigido hacia los emprendedores y las personas que desean incursionar en los negocios, y uno de los secretos que comparte es el ejercicio de la voluntad para trazar objetivos, apegarse a ellos y concretar las acciones necesarias para alcanzar el éxito.