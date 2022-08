Su carrera como cantante despegó “como espuma” y la hizo ganar un Grammy. Uno de sus éxitos más famosos es “Physical”, y claro, cada interpretación que realizó en la película Grease, donde “Hopelessly Devoted To You” se convirtió en una de las canciones que marcaron a más de una generación y, que hasta el día de hoy, son una de las favoritas de la audiencia.

La cantante buscó alternativas para la curación de la enfermedad y en entrevistas donde habló sobre el tema, aseguraba que “no era una sentencia de muerte”, por lo que no se sentía como si estuviera en una “lucha constante” contra el cáncer. Olivia Newton-John, inició una fundación llamada “Fundación Olivia Newton-John”, donde destinó su propósito en el estudio del cáncer y la curación con plantas medicinales.

“Tengo mucha suerte de vivir en un estado [Estados Unidos] donde es legal… mi sueño es que en Australia pronto esté disponible para todos los pacientes con cáncer y las personas que padecen cáncer o cualquier tipo de enfermedad que cause dolor.”, declaró la actriz en la entrevista que realizó con el medio en el 2018 y CNN recopiló.

Quién era Olivia Newton: “Vivir el máximo posible”

En diversas entrevistas habló sobre el cáncer y cómo lidiaba con la enfermedad que le estaba aquejando. La australiana declaró en el programa 60 Minutes, que no pensaba en el tiempo que tenía de vida, sino que intentaba disfrutar al máximo y no creer en la cantidad de tiempo que los médicos suelen dar a los pacientes de enfermedades terminales.

“Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que lo hagas porque crees en ello. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible”, declaró al programa y rescató El Comercio. Archivado como: Quién era Olivia Newton