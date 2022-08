Muere Olivia Newton-John: La icónica Sandy fue despedida por su familia

Desde “Hopelessly Devoted To You”, “You’re The One That I Want”, “Physical”, la actriz y cantante se convirtió en uno de los íconos del cine y de la cultura de Estados Unidos. Su rubia cabellera y sonrisa encantadora, robaron la atención del público y se convirtió en una de las actrices más queridas; en su carrera, ganó un premio Grammy y causaba sensación en los escenarios. A ella, le sobrevive su esposo John y su hija, Chloe.

“Olivia es sobrevivida por su marido John Easterling; su hija Chloe Lattanzi; su hermana Sarah Newton-John; su hermano Toby Newton-Juhn; sobrinas y sobrinos Tottie, Fiona y Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall, y Pierz Newton- John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira y Tasha Edelstein; y Brin y Valerie Hall.”, finalizó el comunicado. Archivado como: Muere Olivia Newton-John