¿Cómo comenzó la carrera de Olivia?

Olivia Newton comenzó su carrera en la actuación a temprana edad, cuando la actriz no tenía la experiencia suficiente. Sin embargo, fue seleccionada para interpretar a la ‘callada’ Sandy y actuar junto a John Travolta, quien fue su gran amigo durante muchos años.

Newton-John cantó en tres de los mayores éxitos de la película: los duetos “You’re The One That I Want” y “Summer Nights” con Travolta. Olivia Newton se catalogó a la fama cuando sacó su sencillo en solitario “Hopeless Devoted To You”, mismo que se escuchó en la película. Descanse en paz. Archivado como: John Travolta muerte Olivia Newton