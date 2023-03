El hombre también experimenta en esos momentos

Te compartimos unos cuantos puntos para probar con ellos

Consiente y pasa momentos espléndidos con él

Hay puntos en la anatomía de tu hombre que son claves para darle placer. No todo está centralizado en sus genitales, aunque allí terminaremos. ¿Quieres hacerle disfrutar de una agonía de placer? Recorre este mapa de puntos erógenos masculinos y conviértete en su diosa del sexo.

Por ejemplo, el cuello. No es un mal lugar para empezar. Combina besos, caricias y pequeños mordisquitos y le enloquecerás. Es una forma de dar en el blanco e ir calentando las cosas… despacio. Aquí te compartimos otros:

6. La oreja

Es un punto erótico. Empieza por el cuello y sigue por la oreja; susurra algo en ella exhalando el aire muy suavemente hasta que sientas un pequeño escalofrío en él. Besa su oreja mientras tanto y termina mordisqueando y chupando el lóbulo con delicadeza.

5. El pecho es uno de esos puntos erógenos

Es un punto de los erógenos aunque no en todos. Ver tus labios deslizándose por el pecho o tus manos acariciando sus pezones son una forma placentera de abrir el camino del deseo sin llegar a sus genitales. Juega un rato en esa zona mientras le besas, comienza en la zona alta del pecho y amplía poco a poco el recorrido hasta llegar debajo del ombligo, pero no vayas más abajo. No todavía.