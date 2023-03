Los orgasmos son un recurso para aliviar el caos

Te proporcionamos información acerca de esta práctica

Algunos consejos para esto

Un buen orgasmo es un recurso excelente para aliviar el estrés. Cuando la vida te está zarandeando demasiado y no tienes ni el tiempo ni la energía para ir al gimnasio pero necesitas liberarte de toda esa carga acumulada, un poco de autocomplacencia viene perfecto. Lo mejor es que puedes hacerlo en cualquier sitio, en serio.

Todo lo que necesitas son 10 minutos detrás de una puerta cerrada y volverás a enfrentar el mundo con energía renovada. A continuación encontrarás algunos tips para ayudarte a encontrar el tiempo y la forma de mastrubarte en mitad de un día con agenda llena…

FUERA CULPAS

Lo primero que debes tener en cuenta es que no solo es normal, sino que es saludable masturbarse. Incluso si eres una mamá, una esposa adorable y una profesional de primera, necesitas tiempo para ti misma y tu sexualidad. Cuando no hay tiempo para otra cosa, complacerte sola está muy bien. La sociedad intenta hacer ver que masturbarse es algo de lo que debieras estar avergonzada, pero no lo es. ¡Disfrútalo sin culpas!

LITERATURA PORNO Y MASTURBACIÓN

No importa si es 50 Sombras de Grey, literatura porno online o un manual sexual. La literatura hot te estimulará para entrar en clima y en climax. Si tiendes a dispersarte, leer te ayudará a visualizar escenas que hagan que tu cuerpo clame por un orgasmo.