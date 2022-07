¡Advierten que el programa ‘Hoy Día’ podría desaparecer! (VIDEO)

Esto podría pasar cuando acabe el mundial, según lo que dijo el conductor argentino. Javier Ceriani dijo a Chisme No Like, que Nacho Lozano podría pasar de haber estado conduciendo con Adamari, al noticiero, mientras que la boricua continuará con la programación que sigue haciendo. Archivado como: Hoy Día podría desaparecer

El programa de noticias que antes solía llamarse ‘Un Nuevo Día’ cambió de nombre así de la nada, y ahora se llama ‘Hoy Día’. El conductor de Chisme No Like, el argentino Javier Ceriani, advirtió por medio de la última emisión del programa, que podría ‘desparecer’ o cambiar completamente…

Hoy Día podría desaparecer. ¿Malas noticias se avecinan para los fans de Hoy Día? Acaban de dar a conocer información que podría alterar a más de un fan del programa matutino que muchos han amado por varios años. Y es que por medio de Chisme No Like, Javier Ceriani advirtió que podría ‘desaparecer’.

Ceriani habló sobre el rating que tiene el programa hispano mañanero, pues dijo que no compite con el mismo rating de Despierta América, “Hubo un tiempo en donde le hizo la competencia a Despierta América pero el marca rayas ya no marca nada (hablando de Hoy Día ), dijo el conductor argentino.

El conductor argentino dijo que les llegó información a Chisme No Like, en donde Toni Costa y Laura Bozzo, serán los finalistas de La Casa de los Famosos, pues está todo ‘arreglado’. “Hay un arreglo, la final van a ser Toni y Laura, para que lleguen a la final, va a ganar Laura, pero hay un arreglo en donde Toni estará en la final”. Dijo Ceriani.

Hoy Día podría desaparecer: Toni ‘explotó’ en La Casa de los Famosos

Toni Costa sacó las garras en LCDLF. En un principio Toni Costa se mostró totalmente molesto luego de escuchar las tremendas críticas que le soltaron tanto Zerboni como Nacho Casano por lo que no dudó en responder lo siguiente: “A aquellos dos como los vuelva a escuchar los voy a mandar a la mie…, a los dos. No hay cosa que me dé más rabia que se meta gente que no sabe”.