Así fue como el bailarín español reaccionó dentro del reality

En un principio Toni Costa se mostró totalmente molesto luego de escuchar las tremendas críticas que le soltaron tanto Zerboni como Nacho Casano por lo que no dudó en responder lo siguiente: “A aquellos dos como los vuelva a escuchar los voy a mandar a la mie…, a los dos. No hay cosa que me dé más rabia que se meta gente que no sabe”.

Ante esto el tema fue tocado durante una de las transmisiones del programa ‘Hoy día‘, donde Adamari López es una de las presentadoras del matutino de Telemundo por lo que de inmediato reaccionó ante el actuar del papá de la pequeña Alaïa dentro del famoso reality show. Archivado como: Adamari López rompe silencio.