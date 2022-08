Puede que a muchas personas no les haya parecido la forma en la que las cosas se fueron dando, sin embargo después de muchos años la pareja sigue estando unida. Incluso han acusado al intérprete de ‘Ahí Estaré Yo’ de lo peor, pero esto no provoca nada en esta pareja. Archivado como: Priscila confiesa la verdad sobre su matrimonio

¿Tienen una crisis en su matrimonio?

La madre 3 chicos, acaparó los medios de comunicación, ya que se encontraba en un evento junto a su esposo Gustavo. Le comenzaron a cuestionar sobre la posible situación difícil que podría estar afrontando en su matrimonio, sin embargo la esposa del Temerario desmintió rumores.

Los rumores indicaban que la pareja estaba a punto de divorciarse, pero Priscila Ángel aclaró que esto no es cierto; “Ay, no, no, para nada. No hemos tenido ninguna crisis”, aclaró. “Bendito sea Dios no hemos tenido crisis porque me tocó un esposo muy bueno”, resaltó la cantante al canal de Berenice Ortiz en YouTube. Archivado como: Priscila confiesa la verdad sobre su matrimonio