Periodista de Univisión sorprende a propios y extraños

Tras ser diagnosticada con cáncer de seno y de piel, Lourdes del Río toma drástica decisión

“Dos ángeles convertidos en amigas me acompañaron durante el proceso”, expresó la presentadora de televisión

Fue en febrero pasado que, después de un viaje que hizo a Puerto Rico para cuidar a una tía, la periodista de Univisión, Lourdes del Río, se práctico una mamografía sin imaginar que sería diagnosticada con cáncer de seno. Un mes después, le darían la noticia que tenía también cáncer de piel, aunque gracias a una intervención quirúrgica, éste desapareció.

Ahora, seis meses después, la presentadora de televisión toma drástica decisión que no dudó en compartir con sus seguidores en sus redes sociales: “Dos ángeles convertidos en amigas me acompañaron durante el proceso”, expresó, refiriéndose a la actriz y modelo Karla Monroig y a la también periodista Ana María Jaramillo.

“Y llegó el momento”, dice Lourdes del Río, periodista de Univisión

En una entrevista que concedió para People en español antes de su drástica, e inesperada, decisión, la periodista de Univisión Lourdes del Río comentó que tras ser diagnosticada con cáncer de seno eligió pensar que esto le ha cambiado la vida para bien: “Que yo salgo de aquí siendo una mejor persona y con un propósito que lo tengo cada día más claro, que es ayudar a la gente”.

“Ha sido dar y recibir. No pasa un día que yo no esté contestando mensajes de gente que tiene miedo, que no sabe dónde ir, que no sabe dónde hacerse una mamografía, que no tiene los recursos. Me dicen: ‘Usted no sabe cómo me ha cambiado la vida, yo estaba destrozada, por el piso, y con usted me doy cuenta que no se acaba hasta que no se acaba’. Me dicen: ‘Usted me da ánimo para continuar’, y a veces no es alguien que está pasando por un cáncer o una enfermedad, es alguien que tiene una situación de vida difícil y que piensa que no hay luz al final del túnel”, dijo la presentadora de televisión.