"LA ABUELITA DE BARBIE". Lili Estefan comete 'garrafal error' en un evento y la terminan ridiculizando: "CRISIS DE LOS 50, DISECADA". (VIDEO)

Para nadie es un secreto que tanto Lili Estefan como Raúl de Molina quieren protagonizar en eventos a como dé lugar, por lo que no fue extraño que la rubia buscara una nueva forma de ‘llamar la atención’ y de qué manera, pues en plenos ‘Premios Juventud’ fue tachada de lo peor y quedó ridiculizada.

Este jueves 20 de julio Univisión decidió celebrar los Premios Juventud, pero en todo el mundo los reflectores estaban puestos en el estreno de la película más esperada del año ‘Barbie’, y esa oportunidad no la iba a desperdiciar Lili Estefan quien ‘casualmente’ escogió el atuendo perfecto para dar de qué hablar en el evento.

Lili Estefan es tachada de lo peor

En un video compartido en la cuenta de Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’, la conductora fue ridiculizada con cientos de comentarios que no la dejaron ‘bien parada’: «Todos dándole propaganda a una película sin sentido y tratando de ocultar otra que nos enseña la monstruosa y gran realidad que estamos viviendo», «¿Qué hace esa abuela en premios juventud?», «Son premios Juventud, no senectud», «Crisis de los 50 Barbie disecada».

Y las burlas fueron subiendo de tono: «Su rostro no gusta», «Nada que ver con Premios Juventud, Vergüenza Mundial», «Píos mío, tú estás muy vieja para creerte Barbie», «Lo que veo que ya no son premios juventud», «ya lleva como cincuenta años en Univisión desde que trabajaba en Sábado Gigante con Don Francisco», «No compitas con tu hija, rayas el ridículo con esos colores», «La abuelita de Barbie», «¿Que le pasaba? No podía caminar con esos tacos», comentaron más personas.