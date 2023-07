Ernesto se manifiesta ante lo sucedido

Fue por medio de TikTok, que Ernesto decidió manifestarse ante los comentarios mal intencionados que recibió su persona en las redes sociales. «Mi plan no era salir y ser la burla de mucha gente que no me conoce», dijo en joven en el video publicado por la cuenta @jess.alievno.

«Ni siquiera había salido de ver la película y ya tenía miles de mensajes de mis amigos avisándome que me estaba volviendo un meme en redes sociales, esta noche yo no duermo tranquilo» contó con tristeza en el video. «Exijo respeto hacia mi persona como yo los respeto a ustedes». Archivado: Barbie: Humillan a joven mexicano