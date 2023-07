¿Cuándo es la supuesta fecha del juicio final?

Cabe mencionar que en la serie animada se plantea la posibilidad de un apocalipsis digital en la ciudad de Springfield, generado por una falla en la planta nuclear donde trabaja Homero Simpson, lo que dejaría a toda la ciudad sin electricidad y todos los dispositivos electrónicos inoperativos.

Por lo que la fecha estimada para el fin de la humanidad según los Simpson será el 24 de septiembre, ante esta situación la agencia de noticias The Associated Press intervino para desmentir está hipótesis, asegurando que no existe base alguna para sostener tal afirmación. Archivado como: Los Simpson fin del mundo