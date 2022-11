Payaso ‘Chuponcito’ vinculado a proceso por acoso sexual

Su ex novia rompe el silencio

Una de las personas quien también decidió alzar la voz fue la misma ex novia del payaso, Bárbara Estrada,quien asegura que la extorsionó con fotografías de ella íntimas. Fue en el programa “De primera mano” donde habló junto con una amiga sobre la demanda de acoso en contra del comediante.

“Sigo en terapia, ya me cambié tres veces de domicilio, sí tenemos protección, pero a mí desde que se hizo pública mi demanda, a mí me mandaban mensajes, me mandaban fotografías de miembros, me acosaban demasiado. No sé como sea que tenga que pagar, pero que si lo va a hacer monetariamente, si lo va hacer en la cárcel, sea como sea, yo quiero que se haga justicia y que esto no quede impune”, dijo Bárbara Estrada. Archivado como: Chuponcito vinculado proceso acoso. Con información de El Universal, Heraldo de México y Milenio.