Jennifer Aniston confesó que quiso ser mamá

Jennifer Aniston maternidad: “No me arrepiento de nada”

La actriz declaró que los medios fueron crueles mientras estaba pasando ese proceso para quedar embarazada. Al igual, indicó que al momento en que terminó el proceso de intentar tener un bebé fue “de alivo” para ella; también, destacó que las revistas solo indicaban lo “egoísta” que era sin conocer la historia por la que atravesó.

“No me arrepiento de nada. De hecho, siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más, ‘¿Puedo? Quizás. Quizás. Quizás.’ Ya no tengo que pensar en eso”, informó Jennifer. “[En las revistas decían que] Solo me importaba mi carrera. Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. Y la razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas. No tengo nada que esconder en este momento”, indicó Aniston e informó BBC citando a Allure.