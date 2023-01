Paty Navidad asegura tener poderes de telepatía y telequinesis (VIDEOS)

La actriz dice sentirse de otro planeta

Durante una conversación con otros participantes de ‘La Casa de los Famosos‘, Paty Navidad admitió haber visto un platillo volador. La cantante contó que mientras se dirigía a una presentación en la Sierra de Guerrero, pudo ver como un platillo volador aparecía a una velocidad impresionante.

Sus compañeros se mostraron incrédulos ante su historia, preguntando porqué los extraterrestres nunca han llegado a la tierra, a lo que ella aseguró que están entre nosotros, “Perdóname, yo no me siento de este planeta” agregó Navidad. Osmel decidió cuestionarle la razón de que no sé comunicaran, a lo que ella respondió que ellos elegían con quién y si no han contactado al zar de la belleza es porque no ha sido elegido, a diferencia de ella, que asegura, ya ha sido contactada.