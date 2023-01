La exitosa cantante del regional mexicano señaló que ha estado ocupada en proyectos que alimentan su carrera artística, por lo que no tenía conocimiento de dicho beso, sin embargo, dejó muy en claro que en realidad no tenía que existir alguna opinión de su parte. Archivado como: Alicia Villareal reacciona beso.

Alicia Villareal reacciona al beso de su ex con Aylín Mujica

“Yo no he estado enterada porque estoy trabajando, pero creo que no debe de haber una opinión de mi parte. Mi hija sí cuida mucho a su papá y siempre quiere que haya algo bien para él que no la pase mal, que siempre esté contento, que lo quieran”, aseguró ‘La Güera’ consentida ante las cámaras de ‘Chisme No Like’.

Señaló lo complicado que resulta ser estar bajo el mismo techo con varia gente, “A parte, bueno, no sé qué está pasando ahí en ‘La Casa de los Famosos’, lo que tenga que pasar pues tiene que pasar, yo creo que ellos deben de tener su plan, su estrategia… Son actores, y a parte llega un momento del encierro, me imagino, que ha de ser muy cañón estar encerrado con las mismas personas, llevarse bien y pues pueden suceder muchas cosas”. Archivado como: Alicia Villareal reacciona beso.