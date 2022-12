Continúa la justa mundialista en Qatar

La tercera ronda de la fase de grupos está por terminar

¿Quiénes estarán en los Octavos de Final? Partidos 1 diciembre Qatar. La etapa final de la fase de grupos del Mundial en Qatar está por concluir, algunas selecciones ya se han clasificado a los Octavos de Final, incluso ya se han dado a conocer los cruces entre equipos de la siguiente ronda. Sin embargo, aún quedan algunos encuentros que podrás disfrutar en esta justa mundialista. Para este jueves 1 de diciembre habrá cuatro juegos de alta calidad en los Grupos E y F, en los que al final del día se darán a conocer quienes son los cuatro equipos calificados de estos dos grupos. No te puedes perder está gran cobertura de Mundo Now, tan solo dando un click y podrás conocer todo acerca de los equipos que se disputan su pase a las instancias finales de esta copa del mundo. Partidos 1 diciembre Qatar: Croacia vs Bélgica En el Grupo F, Croacia, que llegó a la final hace cuatro años, enfrentará a la selección de Bélgica, que terminó tercera en esa Copa del Mundo. Para este emocionante encuentro ambos equipos tienen un amplio abanico de futbolistas experimentados. Los croatas Josko Gvardiol, de 20 años, y Nikola Vlasic, de 25, además del belga Charles De Ketelaere, de 21, son algunas de las excepciones, junto al centrocampista belga Amadou Onana, de 21 años, que está suspendido por acumular dos tarjetas amarillas. Por su parte, Bélgica confía en un núcleo ofensivo experimentado formado por Eden Hazard, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, que no ha estado al 100% físicamente. Esto hace que De Ketelaere, quien a su llegada al AC Milan fue comparado con el as brasileño Kaká, solo haya tenido opciones como suplente en este torneo. El juego podrás disfrutarlo a partir de las 10 am hora del Este, 9 am hora del Centro y 7 am hora del Pacífico.

Partidos 1 diciembre Qatar: Canadá vs Marruecos Para este partido, que será a las 10 am hora del Este, 9 am hora del Centro y 7 am hora del Pacífico, Marruecos avanzaría con una victoria o un empate el jueves ante la ya eliminada Canadá y también podría llegar a los octavos de final con una derrota dependiendo del resultado del partido de Bélgica con Croacia. Los Atlas Lions comenzaron con un empate 0-0 contra Croacia antes de derrotar a Bélgica por 2-0 con goles de Romain Saïss y Zakaria Aboukhlal. Marruecos jugaría contra España, Alemania, Japón o Costa Rica en los octavos de final. El equipo norteafricano avanzó en 1986 con empates 0-0 contra Polonia e Inglaterra, seguido de una victoria por 3-1 sobre Portugal. Alemania Occidental ganó el partido de octavos de final 1-0 cuando Lothar Matthäus anotó en un tiro libre de 30 yardas en el minuto 88. Archivado como: Partidos 1 diciembre Qatar

Japón vs España En otro emocionante partido, luego de que un gol tardío frustró su victoria frente a Alemania, España tendrá que ponerse el mono de trabajo contra Japón para garantizar su pase a los octavos de final del Mundial. No necesita mucho. Un empate en la última jornada del Grupo E el jueves le valdría, y hasta la derrota le permitía avanzar en función del marcador en el choque entre Alemania y Costa Rica. Japón no lo tiene tan fácil, pero una victoria le garantizaría una plaza en la siguiente ronda por la segunda Copa del Mundo consecutiva, algo que no había logrado nunca antes. Si pierde, sin embargo, nada evitará su eliminación. Este juego lo podrás disfrutar a partir de la 2 pm hora del Este, 1 pm hora del Centro y 11 am hora del Pacífico. Archivado como: Partidos 1 diciembre Qatar

Costa Rica vs Alemania La victoria sobre Japón le dio un tanque de oxígeno y avivó las esperanzas de Costa Rica en la Copa del Mundo. Ahora, la selección centroamericana se mide el jueves contra Alemania a la 2 pm hora del Este, 1 pm hora del Centro y 11 am hora del Pacífico, que también conserva las opciones de avanzar a la segunda ronda. A los Ticos les valdría un empate en el estadio Al Bayt de Jor, más una victoria de España sobre Japón en el otro choque, para clasificarse. Los alemanes, que vienen de perder 2-1 ante Japón y empatar 1-1 a los españoles, necesitan imperiosamente un triunfo para seguir en carrera en Qatar. También que España derrote a Japón. Lo más destacado es que Stephanie Frappart arbitrará este juego y será la primera mujer en un dirigir un partido en la historia de los mundiales Con información de la Agencia The Associated Press. Archivado como: Partidos 1 diciembre Qatar