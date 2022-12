Lionel Messi responde Canelo: “Fue un malentendido”

Luego de algunos días de permanecer en silencio, el mejor futbolista del planeta por fin habló al respecto, esto con el fin de ponerle punto final al asunto y dejar las cosas por la paz: “Vi que salió Canelo a disculparse”, fueron las primeras palabras de Messi sobre dicha polémica.

“Fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie, forma parte de un vestuario dejar la camiseta ahí. No hay más. Ni tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto a la gente de México ni a su camiseta ni a nadie. Pero quedó ahí, no pasa nada”, finalizó el astro argentino. Archivado como: Lionel Messi responde Canelo