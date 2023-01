La fotografía es de las más recientes que tiene, apenas la sacó el jueves 26 de enero y hasta el momento tiene más de 2 mil reacciones de me gusta y cerca de 400 comentarios, sobre todo de gente que lo quiere y le desea una pronta recuperación ante el proceso al que se sometió para estar bien de salud.

El padre Alberto Cutié aparece enfermo de sinusitis desde su casa tras someterse a una operación en el hospital y dice qué le hicieron para que ya no sufra de ese mal que lo ha sometido por años, pero tiene la confianza que ahora sí salga de esta enfermedad, esto lo dio a conocer en una publicación que hizo a través de su cuenta oficial de Instagram.

ALGUNAS PERSONAS NO CREEN QUE FUNCIONE

Al explicar a lo que se sometió en el hospital, una mujer no creyó que con eso mejore en los próximos días y así lo dijo en su propia experiencia: “La verdad de mi experiencia les puedo decir que no he sentido ninguna diferencia ya que sigo con las mismas alergias y las mismas infecciones nasales”.

Otros agregaron: “Señor y Dios mío Todopoderoso ten misericordia del padre Alberto y sánalo. Amen”, “Dios es el mejor médico del mundo y rápido se va a levantar”, “Padre, que se recupere pronto y gracias a Dios que todo salió bien, Dios lo bendiga!”. Archivado como: Padre Alberto enfermo sinusitis