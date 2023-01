“Para el mes de febrero, no veo pérdidas para muchos de ustedes”, expresó a continuación la vidente para seguir con su lectura de cartas: “Sin embargo, las cartas me están diciendo que se nos va alguien, una mujer, una persona muy reconocida del poder, que tiene dinero y muy querida, pero también veo a un hombre cayendo en cama y que pedirá una cadena de oración. Se trata de un actor mexicano”.

Sin esperar mucho tiempo, Vieira Vidente dijo que, tras hacer su primera lectura de cartas, ‘esto no se lo esperaba’: “En el mes de febrero, habrá muchas personas que van a estar agradecidas con Dios y pidiéndole que para marzo estén bien”. La psíquica dijo que hay muchas personas que estarán muy agradecidas por comenzar el segundo mes del año de la mejor manera.

Antes de entrar de lleno con su lectura de cartas, la astróloga le dio la bienvenida a sus seguidores, esperando que estén muy bien, además de confesar que le gusta mucho el número dos, el mismo número que corresponde a febrero, aunque existen varias personas que aseguran que este número no es muy bueno y que no garantiza que pase algo bueno.

Vieira Vidente visualiza una traición

Luego de predecir que una persona que hoy en día está en prisión dará mucho de qué hablar, Vieira Vidente compartió que visualiza una traición a un político reconocido: “Pero también tengo que decirles que quiero pedir una cadena de oración porque habrá un ‘pequeñito’ temblor para un país que adoro tanto, por lo que hay que orar por todos los países, ningún temblor es bueno”.

Y cuando se creía que había pasado lo peor, la psíquica pidió nuevamente a sus seguidores que oren, ya que en sus cartas ve que se avecina algo muy fuerte: “La madre naturaleza nos va a hacer una mala jugada en febrero, por lo que tenemos que pedirle a Dios que no se caiga otra avión, que no pase otra desgracia y que no hagan erupción varios volcanes”.