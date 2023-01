Paty Navidad asegura que los extraterrestres están por llegar a la Tierra

Durante su primer día dentro de ‘La Casa de los Famosos 3’, la guapísima actriz tuvo una conversación con Osmel, donde aseguró el no sentirse de este mundo y que otros seres ya vienen en camino hacía la Tierra, “No es que no hayan llegado, claro que han llegado y que están aquí… Yo no me siento de este planeta”, señaló Paty Navidad.

Totalmente incrédulo, Osmel Sousa preguntó: “¿No se han comunicado contigo?”, por lo que la actriz mexicana pronto respondió de manera risueña, “Conmigo sí”. Posteriormente compartió un poco sobre su experiencia, “Yo hablé mucho de cosas de filosofía, de esoterismo”. Archivado como: Paty Navidad extraterrestres.