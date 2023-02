“Al cumplir sus cinco años de condena, y después de esos cinco años, posiblemente se le pueda deportar inmediatamente, si es que el estado de Florida no quiere que se quede en este estado por los ocho años que adicionalmente se le otorgaron de supervisión condicional”, expresó Esther Valdés en el comienzo de su participación (Archivado como: Tras la sentencia a Pablo Lyle, experta legal explica lo que podría pasar, ¿será deportado?).

Sin dejar pasar mucho tiempo, se le preguntó a la experta legal si es una posibilidad de que, luego de que Pablo Lyle cumpla su sentencia de cinco años en prisión, pueda ser deportado. Así respondió: “Así es. Cuando una persona no es ciudadana ni residente legal de los Estados Unidos, como lo es Pablo Lyle, él entró simplemente con una visa de turismo, van a poder actuar y ejercer de este lado de la frontera”.

En una entrevista para el programa De primera mano, de Imagen Entretenimiento, la abogada Esther Valdés aseguró que tras esta sentencia no habrá ninguna posibilidad de que el artista vuelva a poner un pie en Estados Unidos . Cabe recordar que el actor mexicano también tendrá que realizar servicio comunitario, además de tomar clases para el manejo de ira.

“Al tiempo de que se le impuso la condena, entramos a la segunda fase: la sentencia criminal, el castigo por el homicidio involuntario. De ese tiempo que se le impuso el castigo, ya pasaron tres meses. Ese es el tiempo de crédito que dijo la juez que se le va a descontar de los cinco años, no los años previos de la primera etapa de la fianza de su libertad”, compartió Esther Valdés.

“El proceso criminal en los Estados Unidos es de dos etapas. La primera etapa es de fianza, o sea, que se le va a privar a una persona su libertad. En ese tiempo, solo se le estaba considerando la fianza, si él iba a ser prófugo, si se iba a escapar de los Estados Unidos y se le puso fianza, y en vez de estar encarcelado, se le dio arresto domicilario”, dijo la experta legal a la pregunta de por qué motivo no se le tomaron en cuenta los tres años de arresto domiciliario a Pablo Lyle.

“Se le presentaron testigos, testimonios, y bajo la Constitución Americana, a él (refiriéndose al actor mexicano) se le dio la oportunidad de dar testimonio de su parte, lo cual no hizo, lo que yo pienso que fue un error legal, pues él debió haber dicho todo lo que dijo el viernes delante de la juez, con el llanto, con las disculpas hacia la familia de la víctima, debió haberlo hecho eso antes del castigo, ya ahora es demasiado tarde” (Archivado como: Tras la sentencia a Pablo Lyle, experta legal explica lo que podría pasar, ¿será deportado?).

Ahora, la experta legal dijo que para apelar una decisión criminal, los abogados de Pablo Lyle tienen que poder comprobar que hubo un error al imponer la ley o para interpretarla, así como un error durante el transcurso del tribunal: “Recuerden que el abogado ya presentó una petición diciendo que habían errores y la juez dijo que absolutamente no hubieron errores”.

¿Pablo Lyle podría trabajar cuando esté en libertad condicional?

Para finalizar, la experta legal Esther Valdés dijo que, cuando esté en libertad condicional, Pablo Lyle no podrá trabajar en Estados Unidos, ya que no se le daría un permiso de trabajo a una persona que es convicto criminal por un homicidio agravado: “No tiene permiso de trabajar, no tiene permiso de residencia y al tiempo que cumpla esos cinco años de condena en prisión se le puede mandar directamente a su país de origen”.

“Al aceptar un pasaporte válido, al comprobar que es ciudadano de ese país, el Consulado mexicano es alertado y después transportado directamente a México, eso si no le dan los ocho años adicionales de supervisión condicional bajo el estado de Florida”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ) (Archivado como: Tras la sentencia a Pablo Lyle, experta legal explica lo que podría pasar, ¿será deportado?).