“No conocí al señor (refiriéndose a Juan Ricardo Hernández) que falleció, pero el que haya tenido un mal día o una decisión incorrecta o agresiva, no lo hace una mala persona… Conozco a Pablo hace muchos años y puedo decir que el que tomara una decisión impulsiva, no lo convierte en una mala persona… Pablo sin duda es un buen ser humano, buen hombre, trabajador, buen padre, buen esposo, dulce, divertido, buen compañero…”, expresó Andrea Legarreta, que aún tendría más por decir.

Para acompañar una foto en la que aparece junto a Pablo Lyle, la esposa del cantante Erik Rubín se expresó de la siguiente manera en una publicación disponible en su cuenta oficial de Instagram y de la que compartimos algunos fragmentos: “Alguna vez lo dije y lo repito: Seres humanos sin maldad, ni la intención de un resultado fatal, movidos por el enojo y no por la razón… Un conjunto de decisiones por impulso, que cambiaron por completo la vida de dos familias que no merecían esto…”.

En otra parte de este mensaje, Andrea Legarreta comentó que Pablo Lyle es ‘un ser humano tan humano e imperfecto como la mayoría de nosotros’, aunque no dudó en decir que el actor mexicano actuó por impulso, pero que jamás hubiera deseado un resultado así: “Ninguno merecía este resultado”, dijo la conductora del programa Hoy.

Por último, Andrea Legarreta le dedicó las siguientes palabras a Pablo Lyle: “Pablo querido, deseo de corazón que el tiempo pase rápido…Que los años que faltan, sigan siendo de crecimiento humano y espiritual como lo has hecho desde ese fatídico día! Y que las dos familias sigan adelante en paz y de la mejor manera! Bendiciones a todos”.

Andrea Legarreta habría ayudado a Pablo Lyle de la manera menos pensada

Antes de que se revelara la sentencia a Pablo Lyle por homicidio involuntario, Andrea Legarreta reveló en el programa Hoy que había enviado una carta y un video a la jueza encargada de este caso para que bajara los años que pasará en prisión, de acuerdo con información de Milenio. La conductora de televisión no pudo contener las lágrimas.

“Con el corazón apachurrado, rezando por toda la familia, pues precisamente hoy, después de tres años, se va a dictar sentencia a Pablo Lyle… Se van a presentar cartas de amigos, incluso enviamos videos que se van a traducir a la jueza para hablar de esta parte que ella no conoce de él. Esta parte que no sabe de él, es un joven trabajador, con sueños, que fue una decisión que llevó la tragedia para ambas personas. Su comportamiento fue impecable, muchos se quitan el grillete, no salía, todo el tiempo ha sido respetuoso”.